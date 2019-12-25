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В Курортном районе Петербурга продолжается строительство школы и детсада
Сегодня, 10:21
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В Курортном районе Петербурга продолжается строительство школы и детсада

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На месте стройки в конце мая побывал директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алфёров.

В Курортном районе Петербурга активно продвигается строительство двух социальных объектов — школы на 1100 учеников и детского сада на 110 мест. Работы ведёт компания "СПб Реновация-Песочный".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", на месте стройки в конце мая побывал директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алфёров. Он провёл выездное совещание с участием представителей районной администрации, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас на территории обоих объектов идут работы по благоустройству, внутренняя отделка помещений и монтаж слаботочных инженерных систем. Открытие зданий станет важным шагом в улучшении социальной инфраструктуры района.

Ранее в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству Петербурга завершилось строительство детского сада на 142 места на Витебском проспекте.

Фото: СПб ГБУ "Управление строительными проектами"

Теги: детский сад, курортный район, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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