После падения глыбы на голову петербурженке на Разъезжей возбудили дело

Следственными органами возбуждено уголовное дело в связи с несчастным случаем на Разъезжей улице в Петербурге, где женщина пострадала от упавшей глыбы льда. Информацию об этом распространила пресс-служба ГСУ Ск РФ по городу.

Версия следствия заключается в том, что работники управляющей компании ООО "Жилищно-коммунальная служба № 2 Центрального района" проигнорировали необходимость очистки крыши здания от накопившегося снега и образовавшегося слоя льда. Вследствие этого фрагмент ледяного покрова обрушился на проходящую мимо 56-летнюю женщину, получившую серьезные увечья и доставленную в медицинское учреждение.

В настоящий момент следователями проводится ряд процессуальных мероприятий, направленных на детальное расследование обстоятельств происшествия, выявление причин и факторов, способствовавших возникновению чрезвычайной ситуации, а также определение круга лиц, несущих ответственность за произошедший инцидент.

Фото: Piter.TV