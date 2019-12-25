В Ленобласти 20 июля проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения

Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.

В Ленинградской области в среду, 20 июля, состоится комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения. Она будет проходить с 10:00 до 12:00. Об этом местных жителей предупредила пресс-служба регионального правительства.

В проверке будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.

Петербуржцы утром 20 июля также услышат сирены систем оповещения.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти