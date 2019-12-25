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К 1 сентября проверили фасады и территории учебных заведений Петербурга
Сегодня, 10:15
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К 1 сентября проверили фасады и территории учебных заведений Петербурга

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Все отчеты представлены, в настоящее время ГАТИ выборочно проверяет их.

По поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина Государственная административно-техническая инспекция проверила фасады и территории учебных заведений перед 1 сентября. До 21 августа администрации районов и другие ответственные органы должны были осмотреть 2,5 тыс. детских садов, школ, техникумов и колледжей, а также устранить выявленные недостатки и отчитаться о проделанной работе. 

Все отчеты представлены, в настоящее время ГАТИ выборочно проверяет их. Ко Дню знаний каждый объект будет приведен в порядок. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в День знаний откроют 19 новых школ и 26 детсадов, сообщил губернатор Александр Беглов. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, школы
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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