Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания вагона на станции Свирь

По предварительным данным, на железнодорожной станции Свирь в Ленобласти произошло возгорание в пассажирском вагоне поезда № 17 сообщением Петрозаводск – Москва

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания вагона пассажирского поезда сообщением Петрозаводск – Москва. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, на железнодорожной станции Свирь в Ленобласти произошло возгорание в пассажирском вагоне поезда № 17 сообщением Петрозаводск – Москва. Обстоятельства и причины устанавливаются.

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Видео: ВКонтакте/ В РЖД