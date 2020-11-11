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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания вагона на станции Свирь

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По предварительным данным, на железнодорожной станции Свирь в Ленобласти произошло возгорание в пассажирском вагоне поезда № 17 сообщением Петрозаводск – Москва

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания вагона пассажирского поезда сообщением Петрозаводск – Москва. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, на железнодорожной станции Свирь в Ленобласти произошло возгорание в пассажирском вагоне поезда № 17 сообщением Петрозаводск – Москва. Обстоятельства и причины устанавливаются.

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Видео: ВКонтакте/ В РЖД

Теги: возгорание, жд маршрут москва-петрозаводск, свирь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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