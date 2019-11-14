В Ленобласти на станции Свирь произошло возгорание в пассажирском вагоне

Инцидент произошел в поезде сообщением "Петрозаводск – Москва".

На станции Свирь в Подпорожском районе Ленинградской области 31 октября, в 23:31 произошло возгорание в пассажирском вагоне поезда №17 сообщением "Петрозаводск – Москва". Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Возгорание было оперативно устранено. Пострадавших и обратившихся за медицинской помощью пассажиров и работников поездной бригады нет. Пассажиры вагона были переведены на свободные места в составе поезда. Вагон отцеплен. Причины возгорания устанавливаются.

Задержка поезда по отправлению составила 1 час и 48 минут. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Видео: ВКонтакте/ В РЖД