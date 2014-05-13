Следователи организовали проверку по факту столкновения электрички и грузовика в Петербурге

СК на транспорте проведет проверку по факту столкновения электрички с грузовиком на территории моторвагонного депо "Санкт-Петербург – Балтийский".
Проводится доследственная проверка по факту столкновения днем 6 сентября в городе Санкт-Петербурге электрички и грузового автомобиля.
Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и последствий произошедшего.
Фото: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
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