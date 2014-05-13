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Следователи организовали проверку по факту столкновения электрички и грузовика в Петербурге
Сегодня, 16:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Следователи организовали проверку по факту столкновения электрички и грузовика в Петербурге

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Проводится доследственная проверка.

СК на транспорте проведет проверку по факту столкновения электрички с грузовиком на территории моторвагонного депо "Санкт-Петербург – Балтийский".

Проводится доследственная проверка по факту столкновения днем 6 сентября в городе Санкт-Петербурге электрички и грузового автомобиля.

Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и последствий произошедшего.

Фото: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: грузовик, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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