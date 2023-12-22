В Кингисеппском районе 8 апреля произошло смертельное ДТП

52-летний пассажир Нивы скончался на месте происшествия.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти, которое произошло утром 8 апреля. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 51 километре автодороги "Подъездной путь к морскому торговому порту "Усть-Луга" в Кингисеппском районе 8 апреля в 07:45 водитель LADA Niva (40 лет) при повороте налево совершил столкновение с двигавшемся по встречной полосе автобусом под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП 52-летний пассажир Нивы скончался на месте происшествия. Также 46-летний пассажир в тяжёлом состоянии и 55-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

В Гатчине водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево.

Фото: МВД