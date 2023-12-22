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В Кингисеппском районе 8 апреля произошло смертельное ДТП
Сегодня, 11:48
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В Кингисеппском районе 8 апреля произошло смертельное ДТП

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52-летний пассажир Нивы скончался на месте происшествия. 

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти, которое произошло утром 8 апреля. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 51 километре автодороги "Подъездной путь к морскому торговому порту "Усть-Луга" в Кингисеппском районе 8 апреля в 07:45 водитель LADA Niva (40 лет) при повороте налево  совершил столкновение с двигавшемся по встречной полосе автобусом под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП 52-летний пассажир Нивы скончался на месте происшествия. Также 46-летний пассажир в тяжёлом состоянии  и 55-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. 

В Гатчине водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево.

Фото: МВД

Теги: смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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