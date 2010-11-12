В ДТП на ЗСД погибли два человека

Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на ЗСД. Авария произошла 10 июля в 13:07 на 33 км ЗСД, сообщили в пресс-службе МВД по Петербурге и Ленинградской области.

По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя самосвалом Shacman совершил наезд на стоящий в крайнем правом ряду грузовой автомобиль MAN под управлением водителя, участвующего в дорожных работах. В результате столкновения автомобиль MAN перевернулся на бок, а самосвал столкнулся с автомобилем Porsche под управлением 46-летнего водителя, после чего наехал на силовое ограждение, частично выехал на полосу встречного движения и также перевернулся на бок.

Оба водителя грузовиком от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель легковушки госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

На Северном участке ЗСД при движении от Е-18 "Скандинавия" в сторону КАД (Север) движение блокировано, сообщили в пресс-службе ЗСД.

Также утром 10 июля в ДТП в Кингисеппском районе погибла 21-летняя автоледи.

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург