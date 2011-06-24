Проводится доследственная проверка по факту обрушения облицовки здания на Королева

Следователями организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователями организована доследственная проверка по факту обрушения облицовки здания в Приморском районе. Подробности сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

На проспекте Королева на пешеходную зону 10 июля обрушилась кирпичная облицовка одного из домов. Пострадавших в результате происшествия граждан нет.

Следователями организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также действиям ответственным за техническое состояние фасадов жилых домов должностных лиц будет дана правовая оценка.

В июне Бастрыкин поручил проверить ситуацию с обрушением балкона на Черняховского.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу