Бастрыкин поручил проверить ситуацию с обрушением балкона на Черняховского

Жители дома неоднократно обращали внимание коммунальных служб на состояние балкона. Последняя жалоба поступила за месяц до происшествия, но работы по ремонту так и не начались.

В Петербурге проводится проверка по факту обрушения балкона в жилом здании на улице Черняховского. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе СК РФ.

Жители дома неоднократно обращали внимание коммунальных служб на состояние балкона. Последняя жалоба поступила за месяц до происшествия, но работы по ремонту так и не начались. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет об проверке. В случае выявления виновных за обрушение балкона, им может быть предъявлено обвинение в халатности и ненадлежащем выполнении своих обязанностей.

Балкон на пятиэтажном здании на Черняховского обрушился в субботу, 8 июня. На момент происшествия никто не пострадал.Идет расследование причин обрушения.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о наезде самокатчика на ребенка.

Фото: ВКонтакте / Вечерний Питер. Красиво, интересно о Петербурге