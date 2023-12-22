Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о наезде самокатчика на ребенка

Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений семилетнему ребенку в результате наезда самоката на Дворцовой площади. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 31-летний мужчина, управляя самокатом в состоянии алкогольного опьянения, наехал на ребенка. В результате мальчик получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

Однако постановление о возбуждении уголовного дела было отменено первым заместителем прокурора Центрального района города Санкт-Петербурга Е. Г. Печерским. В связи с таким решением прокуратуры в настоящее время процессуальные полномочия органов следствия, связанные с собиранием, проверкой и оценкой доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, ограничены. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Напомним, 2 июня нетрезвый житель Гатчинского района, управляя электросамокатом и двигаясь от Троицкого моста в сторону Миллионной улицы, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил переходившего дорогу в сопровождении мамы ребенка. В отношении мужчины возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Фото: Информационный центр СК РФ