Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о наезде самокатчика на ребенка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений семилетнему ребенку в результате наезда самоката на Дворцовой площади. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 31-летний мужчина, управляя самокатом в состоянии алкогольного опьянения, наехал на ребенка. В результате мальчик получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.
Однако постановление о возбуждении уголовного дела было отменено первым заместителем прокурора Центрального района города Санкт-Петербурга Е. Г. Печерским. В связи с таким решением прокуратуры в настоящее время процессуальные полномочия органов следствия, связанные с собиранием, проверкой и оценкой доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, ограничены.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Напомним, 2 июня нетрезвый житель Гатчинского района, управляя электросамокатом и двигаясь от Троицкого моста в сторону Миллионной улицы, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил переходившего дорогу в сопровождении мамы ребенка. В отношении мужчины возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Фото: Информационный центр СК РФ
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