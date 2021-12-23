По факту обнаружения двух тел женщин после пожара в Ленобласти проводится проверка

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств трагедии.

Следственными органами СУ СК РФ по Ленинградской области инициировано проведение доследственной проверки по факту обнаружения тел двух погибших женщин после ликвидации возгорания в магазине одежды, расположенном в торговом комплексе на Всеволожском проспекте.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств трагедии.

Первоначально причинами пожара рассматриваются технические неисправности в электрической проводке здания. Назначены необходимые криминалистические и судебно-медицинские экспертизы.

Окончательное процессуальное решение будет принято следователями после завершения проверочных мероприятий и получения результатов судебной медицинской экспертизы.

Ранее мы сообщили о том, что новым руководителем ГСУ СК РФ по Петербургу стал Павел Выменец.

Фото: СУ СК РФ по Ленобласти