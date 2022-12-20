Новым руководителем ГСУ СК РФ по Петербургу стал Павел Выменец

Александр Бельский выразил готовность Законодательного собрания к тесному взаимодействию с новым руководителем ГСУ СК РФ в интересах повышения безопасности жителей Петербурга.

Представлен новый глава Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу — генерал-майор юстиции Павел Выменец. Информация об этом поступила от спикера Законодательного собрания Александра Бельского, пишет "Вечерний Петербург".

На протяжении четверти века Выменец прошёл путь от районного отделения до межрегиональных подразделений, последовательно поднимаясь по карьерной лестнице. Глубокое понимание особенностей города станет надёжным фундаментом для успешного решения задач, стоящих перед ведомством, сказал Бельский. По его словам, Павел Выменец известен своими профессиональными качествами, способностью грамотно организовывать рабочий процесс и эффективно управлять подразделениями, неизменно придерживаясь принципов законности и справедливости.

Выменец обладает репутацией опытного руководителя и эффективного управленца, ставящего соблюдение закона и справедливость превыше всего. Председатель законодательного органа убеждён, что его назначение позволит серьёзно укрепить команду петербургского Следственного комитета.

Также Александр Бельский выразил готовность Законодательного собрания к тесному взаимодействию с новым руководителем ГСУ СК РФ в интересах повышения безопасности жителей Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что Дмитрий Шерих вновь избран председателем Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов.

Фото: Telegram / Спикер Бельский