Дмитрий Шерих вновь избран председателем Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов

За прошедшие пять лет количество членов объединения превысило отметку в 425 человек, а по инициативе организации было введено почетное звание «Заслуженный работник СМИ Санкт-Петербурга».

Председателем Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России вновь избран Дмитрий Шерих.

Telegram-канал организации сообщает, что отчётно-выборная конференция, открывающая новую пятилетку в истории отделения, прошла 15 мая в здании Дома журналиста на Невском проспекте, 70. За прошедшие пять лет количество членов объединения превысило отметку в 425 человек, а по инициативе организации было введено почетное звание "Заслуженный работник СМИ Санкт-Петербурга".

Конференция приняла решение переизбрать на следующий срок руководителем петербургского отделения главного редактора газеты "Санкт-Петербургские ведомости", заслуженного журналиста России Дмитрия Шериха.

Новый состав правления сформировался из четырнадцати представителей, семь из которых уже входили в правление отделения ранее, следовательно, обновление кадров составило половину от общего числа членов.

Главой петербургской региональной коллегии Большого жюри СЖР избрали Людмилу Громову, почётного профессора СПбГУ и обладателя титула "Легенда российской журналистики". Также утверждён обновленный перечень консультативных советов при петербургском отделении Союза журналистов России.

Ранее мы сообщили о том, что новым начальником ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти назначен Геннадий Сальчук.

Фото: Telegram / Союз журналистов России