В Ленобласти Volkswagen наехал на сбитого пешехода

Предположительно, неизвестного перед этим сбил другой неустановленный автомобиль.

Проводится проверка по факту наезда на мужчину во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 8 км автодороги "Керро – Грузино" 17 января около семи часов утра 28-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину. Предположительно, неизвестного перед этим сбил другой неустановленный автомобиль.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего, а также то, что стало причиной смерти пешехода.

Ранее на автодороге "Гатчина – Ополье" эвакуатор сбил насмерть пешехода.

Фото: МВД