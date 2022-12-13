На перегоне "Каменногорск – Лосево" грузовой поезд сбил лося

Дикое животное погибло от полученных травм.

В Ленинградской области транспортные полицейские проводят проверку по факту гибели лося на перегоне Каменногорск-Лосево в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Около восьми часов вечера 11 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на 44 км пикет №1 перегона станций "Каменногорск – Лосево" грузовой поезд наехал на лося. Дикое животное погибло от полученных травм.

Данный факт на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял. Информация по факту гибели животного передана в комитет по охране природы.

В января поезд сбил лося на перегоне "Бородинское-Хиитола".

Фото: pxhere.com