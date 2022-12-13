В Ленобласти поезд насмерть сбил лося

Животное погибло от травм, полученных при столкновении с составом.

Накануне на перегоне "Бородинское-Хиитола" в Выборгском районе Ленобласти поезд сообщением Петербург-Сортавала насмерть сбил лося. Об этом 26 января рассказали в пресс-службе транспортной полиции по СЗФО.

В среду утром поезд сбил лося. По данным полицейских, животное погибло от травм, полученных при столкновении с составом. Движение поездов из-за ЧП задержали на один час. Сотрудники МВД проводят проверку по факту гибели лося и устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото: Piter.tv