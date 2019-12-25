Водитель "Лады" сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ленобласти

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ.

Вечером 5 сентября, около 21:00, у дома № 1 по Заводской улице во Всеволожском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, 31-летний мужчина, управляя автомобилем "Лада", совершал поворот налево на регулируемом перекрестке. Несмотря на разрешающий сигнал светофора, он не предоставил преимущество двум пешеходам и совершил наезд на них. Пострадали женщины в возрасте 31 и 32 лет, которые переходили проезжую часть по "зебре" также на зеленый свет.

В результате столкновения обе пострадавшие получили различные травмы и были госпитализированы. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью). По факту аварии проводится полицейская проверка.

Ранее мы сообщили о том, что подросток на мотоцикле попытался скрыться от сотрудников ГАИ в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАИ