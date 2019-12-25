Водитель квадроцикла попал в реанимацию после аварии на пляже в Репино

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после аварии на квадроцикле. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на пляже "Дубки" в Репино.

Во время движения 48-летний водитель квадроцикла потерял управление. Около полуночи пострадавшего доставили в реанимацию. В результате ДТП он получил перелом носа, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы помогли женщине, получившей травму ноги в ДТП на Адмиралтейской набережной.

Фото: Piter.TV