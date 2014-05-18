Росгвардейцы помогли женщине, получившей травму ноги в ДТП на Адмиралтейской набережной

Прибывшие медики оказали женщине необходимую помощь на месте, однако от госпитализации она отказалась.

Вечером во вторник, 30 июля, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району Петербурга передали сотрудникам ГАИ водителя, который стал виновником ДТП на Адмиралтейской набережной. Они также оказали первую помощь пострадавшей женщине, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В 21:37 наряд Росгвардии, патрулируя район, заметил, что водитель автомобиля такси Chery Tiggo 4 потерял управление и врезался в металлическое временное ограждение, установленное на набережной из-за проведения дорожных работ. В результате столкновения ограждение отлетело на тротуар и сильно ударило по ногам проходившую мимо женщину.

Наряд Росгвардии вызвал на место медицинскую помощь и сотрудников ГАИ, а также оказал первую помощь 40-летней пострадавшей, которая получила травму левой ноги. До прибытия скорой помощи и полиции росгвардейцы оцепили и охраняли место происшествия.

Прибывшие медики оказали женщине необходимую помощь на месте, однако от госпитализации она отказалась. После передачи водителя такси сотрудникам ГАИ, сотрудники вневедомственной охраны вернулись к патрулированию района.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге росгвардейцы спасли потерявшую сознание девочку-подростка.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО