Организована проверка по факту ДТП на Взлетной

В результате аварии водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Вечером во вторник, 16 июля, у дома 14 по улице Взлетная произошла авария.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель мотоцикла "Днепр-11" 1995 года рождения, двигаясь по прилегающей территории на пересечении дорог, потерял управление и врезался в бордюрный камень, затем столкнулся со стеной здания и упал в кювет.

В результате аварии водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств ДТП.

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Фото: Piter.TV