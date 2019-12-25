На Комендантском проспекте водитель сбил 10-летнюю девочку

Пострадавшая с травмами средней степени тяжести была госпитализирована.

Полицией проводится проверка по факту ДТП на Комендантском проспекте с несовершеннолетним пешеходом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 60 по Комендантскому проспекту 19 сентября в 16:30 автомобиль "Рено Логан" под управлением 37-летнего водителя на регулируемом перекрестке при повороте направо по разрешающему сигналу светофора в зоне пешеходного перехода наехал на переходившую проезжую часть на зеленый сигнал 10-летнюю девочку.

Пострадавшая с травмами средней степени тяжести была госпитализирована. По данным ГИБДД, в 2023 году водитель четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее грузовик сбил насмерть электросамокатчика на Малоохтинской.

Фото: Piter.tv