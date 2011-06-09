За I квартал контролеры "Горэлектротранса" проверили свыше 5 млн пассажиров в Петербурге

Показатель безбилетного проезда составил 4,02%, сюда входят случаи проезда без оплаты несовершеннолетними гражданами.

В первом квартале 2025 года контролерами государственного электротранспортного предприятия "Горэлектротранс" проведено свыше 282 тысяч ревизионных проверок, в ходе которых охвачено более 5 миллионов пассажиров, пользующихся услугами трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Согласно официальным данным "Горэлектротранса", проверено 2,6 млн пассажиров трамваев и 2,4 млн пассажиров троллейбусов. Показатель безбилетного проезда составил 4,02%, сюда входят случаи проезда без оплаты несовершеннолетними гражданами.

Чтобы повысить лояльность пассажиров и создать дружелюбную атмосферу, инспекторы получили образное прозвище "Дневной дозор", вдохновленное известным фильмом. Название отображено на форменных сигнальных жилетах сотрудников, что помогает легко идентифицировать контролёров, вызывать положительные эмоции и способствует конструктивному диалогу с пассажирами.

Ранее мы сообщили о том, что итоги реформы общественного транспорта подведены в Петербурге.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"