Перед летом сотрудники ККИ Петербурга проверяют главные туристические улицы

В целом ни один район города не останется без внимания.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга в преддверии лета усиливают контроль за порядком на главных туристических маршрутах. Особое внимание уделили Невскому проспекту, который ежедневно принимает тысячи жителей и туристов, подчеркнули в ведомстве 22 апреля.

Работа включает мониторинг ситуации, анализ данных со стационарных камер видеонаблюдения, пресечение несанкционированной торговли и освобождение незаконно занятых участков. В целом ни один район города не останется без внимания.

Мы продолжаем работу по сохранению уникального облика нашего города и созданию комфортной среды! Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на весеннюю уборку петербургских дорог потратили 250 тыс. "кубов" воды. Специалисты как можно быстрее стараются привести в порядок магистрали, площади и проспекты.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга