На весеннюю уборку петербургских дорог потратили 250 тыс. "кубов" воды

Проезжую часть, тротуары и лотковую зону круглосуточно освобождают от пыли и грязи поливомоечные машины и "пылесосы".

На минувшей неделе в Петербурге погода обеспечила коммунальным службам все условия для ускорения темпов зачистки городских улиц. Акцент был сделан именно на влажной уборке. Объем воды на эти цели довели до 11 тыс. кубометров в сутки, общий ее расход с начала сезона составил 250 тыс. "кубов", сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.

Специалисты как можно быстрее стараются привести в порядок магистрали, площади и проспекты. Проезжую часть, тротуары и лотковую зону круглосуточно освобождают от пыли и грязи поливомоечные машины и "пылесосы". А то, что не поддается воде, драили с "шампунем", его ушло почти 7,5 тыс. литров.

На территориях зеленых насаждений сейчас самая жаркая пора. Помимо ежедневного ухода за растениями, газонами, дорожками, специалисты готовят цветники, а также моют, красят и при необходимости чинят скамейки и ограждения. За минувшие семь дней отремонтировано 270 скамеек и почти 10 тыс. "квадратов" газонов, покрашено более 800 урн. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Кроме того, высадили 670 деревьев и 3,7 тыс. кустарников. В настоящее время улицы чистят 736 единиц техники и 1 тыс. работников ручного труда.

Ранее мы рассказывали о том, что на Суздальских озерах хотят построить спортивный кластер.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга