Полиция организовала проверку по факту происшествия на станции "Лигово"

Электричка сбила пожилого мужчину, его доставили в больницу.

Днем в четверг, 28 октября, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Лигово" электропоездом сообщением "Калище – Санкт-Петербург" совершен наезд на мужчину. На вид пострадавшему 80 лет. С многочисленными травмами его доставили в больницу.

В настоящее время транспортными полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, пострадавший переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и не отреагировал на сигнал машиниста. Несмотря на примененное экстренное торможение, наезда избежать не удалось.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

Фото: Piter.tv