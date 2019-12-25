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Электричка сбила мужчину недалеко от ж/д станции Лигово
Сегодня, 15:47
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Электричка сбила мужчину недалеко от ж/д станции Лигово

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В результате мужчину в тяжелом состоянии направили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Недалеко от железнодорожной станции Лигово в Красносельском районе электричка сбила мужчину. Об этом 28 октября Piter.TV рассказал источник в экстренных службах. 

Инцидент произошел днем. Электричка задела по касательной мужчину, переходившего пути на красный свет. В результате мужчину в тяжелом состоянии направили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. 

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Фото: Piter.TV

Теги: лигово, электричка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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