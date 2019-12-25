Электричка сбила мужчину недалеко от ж/д станции Лигово

В результате мужчину в тяжелом состоянии направили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Недалеко от железнодорожной станции Лигово в Красносельском районе электричка сбила мужчину. Об этом 28 октября Piter.TV рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем. Электричка задела по касательной мужчину, переходившего пути на красный свет. В результате мужчину в тяжелом состоянии направили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

На днях в Мурино электровоз насмерть сбил 77-летнего пенсионера.

Фото: Piter.TV