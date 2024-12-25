Спасатели МЧС России проверили культовые объекты Петербурга

На учет взяты 178 культовых объектов.

В преддверии празднования Рождества сотрудники МЧС Петербурга провели профилактические мероприятия на культовых объектах.

Большую превентивную работу организовали для того, чтобы ничто не омрачило светлый праздник. На учет взяты 178 культовых объектов. На каждом прошли всесторонние осмотры, со служителями и персоналом провели дополнительные инструктажи по пожарной безопасности.

Кроме того, отработаны действия в случае возникновения экстренной ситуации.

Ранее мы рассказывали о том, что Дворцовый и Троицкий мосты украсят праздничной подсветкой в Рождественский сочельник.

Видео, фото: пресс-служба МЧС России