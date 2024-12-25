Дворцовый и Троицкий мосты украсят праздничной подсветкой в Рождественский сочельник

Также зажгутся факелы Ростральных колонн.

В Рождественский сочельник Дворцовый и Троицкий мосты украсят праздничной подсветкой, также зажгутся факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Для иллюминации переправ выбрали теплый белый цвет, который осветит опоры и пролеты мостов. Желто-золотистые оттенки с точки зрения визуального восприятия характерны для церковных атрибутов и убранства храмов. Кроме того, световому оформлению Троицкого моста добавят мерцающий эффект.

Подсветку включат 6 января в 16:25, она выключится в 23:59 7 января. По графику наружного освещения в период с 09:45 до 16:25 завтра световое оформление будет неактивно.

Помимо этого, с 23:55 6 января до 03:30 7 января зажгут Ростральные колонны.

Ранее мы рассказывали о том, как в Петербурге будет работать транспорт в рождественскую ночь.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"