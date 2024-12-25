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Как в Петербурге будет работать транспорт в рождественскую ночь
Сегодня, 10:12
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Как в Петербурге будет работать транспорт в рождественскую ночь

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Метро не закроют.

В комитете по транспорту Петербурга напомнили о том, как будут работать наземный транспорт и метрополитен в рождественскую ночь.

Так, с 6 на 7 января подземка станет открытой в круглосуточном режиме, а также продолжат работать 10 маршрутов наземного транспорта. Речь идет о семи автобусах (№№2, 74, 86, 193, 239, 263, 271), двух троллейбусах (№№23, 46) и трамвае №39. 

Интервал движения электропоездов метро в рождественскую ночь с 01:00 до 05:00 составит 5-10 минут, автобусов, троллейбусов и трамваев – 30 минут. 

Фото: Piter.TV 

Теги: общественный транспорт, рождество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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