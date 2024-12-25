Как в Петербурге будет работать транспорт в рождественскую ночь

Метро не закроют.

В комитете по транспорту Петербурга напомнили о том, как будут работать наземный транспорт и метрополитен в рождественскую ночь.

Так, с 6 на 7 января подземка станет открытой в круглосуточном режиме, а также продолжат работать 10 маршрутов наземного транспорта. Речь идет о семи автобусах (№№2, 74, 86, 193, 239, 263, 271), двух троллейбусах (№№23, 46) и трамвае №39.

Интервал движения электропоездов метро в рождественскую ночь с 01:00 до 05:00 составит 5-10 минут, автобусов, троллейбусов и трамваев – 30 минут.

Фото: Piter.TV