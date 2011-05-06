В Петербурге 17% работодателей проверяют кредитные истории кандидатов

Чаще о проверках рассказали горожане в возрасте от 35 до 45 лет и те, чей доход превышает 100 тыс. рублей в месяц (по 12%).

В Петербурге 17% работодателей признались, что проверяют кредитные истории соискателей при трудоустройстве, в 2% компаний осуществляют выборочные проверки. Об этом стало известно в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что 8% кандидатов сталкивались с подобным в процессе трудоустройства. Чаще о проверках рассказали горожане в возрасте от 35 до 45 лет и те, чей доход превышает 100 тыс. рублей в месяц (по 12%).

Юристы SuperJob напомнили, что выписка о кредитной истории относится к персональным данным.

Работодатель может получить выписку из бюро кредитных историй только с письменного согласия соискателя, указав цель подобной проверки. Впрочем, вопросы о кредитной истории работодатели могут задать в процессе интервью или в ходе анкетирования. Однако при устройстве на работу человеку не имеют права отказать с основанием "плохая кредитная история". Пресс-служба SuperJob

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Фото: unsplash (Mediamodifier)