Петербургские компании стали чаще размещать вакансии для школьников

Средняя зарплата, которую предлагают подросткам в Петербурге, составила 37 тысяч рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

Специалисты сервиса hh.ru провели анализ рынка труда и изучили возможности трудоустройства для подростков (14+ лет), чтобы выяснить, насколько петербургские компании готовы принимать на работу молодых людей и какие сферы наиболее доступны для них.

За прошедший год количество вакансий для школьников на платформе hh.ru в Петербурге увеличилось на 62%. Если в 2023 году подросткам предлагалось около 3 тысяч рабочих мест, то в 2024 году это число возросло до 6,3 тысячи. Всего же за прошлый год работодатели Северо-Западного федерального округа опубликовали свыше 9,3 тысячи вакансий для молодежи, что на 83% превышает показатели 2023 года.

Наиболее востребованной среди подростков стала профессия курьера — ей принадлежит 59% всех предложений работы для школьников в СЗФО, включая Петербург. За год число вакансий для юных курьеров увеличилось на 124%. Второе место занимает должность продавца-консультанта, которая составляет 9% от общего числа вакансий. Количество предложений для школьников-продавцов за год выросло в четыре раза.

Кроме того, петербургские компании активно привлекают подростков на позиции упаковщиков, официантов, бариста, промоутеров, операторов колл-центров, кладовщиков, SMM-менеджеров и копирайтеров. Особенно заметен рост числа вакансий для последних трех профессий — он составил более чем в три раза за год.

Средняя зарплата, которую предлагают подросткам в Петербурге, составила 37 тысяч рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Аналитики также составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, доступных школьникам:

— Оператор колл-центра на социальные опросы — от 34 000 рублей в месяц;

— Сборщик заказов — до 67 800 рублей в месяц;

— Работник торгового зала — до 88 700 рублей в месяц;

— Расклейщик объявлений — до 75 000 рублей в месяц;

— Сканировщик торгового зала — до 52 500 рублей в месяц;

— Фотограф в Ледовом дворце — до 100 000 рублей в месяц;

— Тайный покупатель — 50 000 рублей в месяц;

— Креативный дизайнер SMM — до 50 000 рублей в месяц;

— Помощник фуд-флориста — от 1 500 рублей за смену.

Ранее мы сообщили о том, что почти половина работающих петербуржцев отрицательно относятся к татуировкам.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")