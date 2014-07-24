Полиция проверила около 470 авто на проспекте Крузенштерна

Масштабный профилактический рейд состоялся 14 марта на одной из транспортных магистралей Петербурга. Полицейские наряды расположились на съезде проспекта Крузенштерна на Западный скоростной диаметр, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Операция проводилась совместными усилиями разных подразделений полиции, включая миграционную службу, патрульно-постовую полицию, дорожно-патрульную службу, кинологические группы и оперативников, а также сотрудники Федеральной службы охраны России. Всего сотрудниками правоохранительных органов было остановлено около 470 машин, проведено обследование более 360 человек, среди которых находились 56 иностранцев.

Итогом мероприятия стали десятки выявленных нарушений административного характера, значительная доля которых касалась несоблюдения норм миграционного законодательства и правил дорожного движения. Также рассматриваются основания для возбуждения пяти уголовных дел, преимущественно по факту совершения краж и фальсификации документов.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала троих мужчин за кражу Hyundai в Буграх.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти