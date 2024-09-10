Петербургские полицейские провели проверку в кафе с этническим уклоном

Как уточнили в МВД, одно заведение располагалось на Мебельной улице, а второе – на Планерной улице.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "хулиганство" по факту группового конфликта таксистов на Комендантском проспекте, сотрудники регионального управления угрозыска провели дополнительную проверку "точек" общепита в Приморском районе. Внимание полицейские уделили двум кафе, в которых, по оперативным данным, собираются соотечественники и земляки участников конкурентной борьбы таксистов. Как уточнили в МВД, одно заведение располагалось на Мебельной улице, а второе – на Планерной улице.

В результате полицейской проверки было выявлено 11 "нелегалов": 9 граждан Узбекистана, и по одному иностранцу из Таджикистана и Кыргызстана. Все они были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Будет решаться вопрос о выдворении нарушителей за пределы РФ.

Также в ходе рейда правоохранители получили значимую информацию, которая поможет в дальнейшем решать задачи по декриминализации мигрантской среды.

Видео: МВД