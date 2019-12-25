В "Елизаветинской больнице" провели операцию по удалению доброкачественной опухоли на открытом сердце

Пациентка поступила в стационар в экстренном порядке с выраженной одышкой, которая проявлялась при любой смене положения тела.

В новом кардиохирургическом отделении Елизаветинской больницы провели операцию по удалению доброкачественной опухоли на открытом сердце. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Пациентка поступила в стационар в экстренном порядке с выраженной одышкой, которая проявлялась при любой смене положения тела. На эхокардиографии у 71-летней пациентки была выявлена доброкачественная опухоль сердца. Хирургами выполнили экстренное удаление миксомы левого предсердия, а также коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения.

Если бы операция не была проведена вовремя, был риск, что миксома могла оторваться и перекрыть просвет аорты, что привело бы к внезапной сердечной смерти. Омар Муталибов, сердечно-сосудистый хирург Елизаветинской больницы

Это одна из первых операций на открытом сердце, проведенная в новом кардиохирургическом отделении Елизаветинской больницы. Операция была выполнена главным кардиохирургом Санкт-Петербурга Геннадием Григорьевичем Хубулава.

Ранее в "Елизаветинской больнице" впервые установили электрокардиостимулятор.

Фото: Елизаветинская больница