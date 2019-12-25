В "Елизаветинской больнице" впервые установили электрокардиостимулятор

Жителям Петербурга и других регионов России станет доступно проведение дорогостоящих операций на крупных сосудах сердца по квотам в рамках обязательного медицинского страхования.

В отделении, где выполняется наибольшее количество тромбоэкстракций в стране, открыт еще один социально значимый профиль — кардиохирургия. В "Елизаветинской больнице" заработал полноценный сосудистый центр, который оказывает полный спектр услуг кардиологической помощи. Первой успешно проведенной операцией по новому профилю стала установка электрокардиостимулятора пациенту с нарушениями ритма сердца. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Имплантация кардиостимулятора относится к малоинвазивным хирургическим вмешательствам. Для ее выполнения хирургу достаточно небольшого разреза длиной не более 5 см, который обычно делают под ключицей.

До недавнего времени в "Елизаветинской больнице" не было антиаритмического центра и технической возможности к выполнению данных операций. С открытием нового направления больше нет необходимости переводить пациентов в другие медицинские учреждения. Все операции на сердце могут проводиться в данном медучреждении.

Жителям Петербурга и других регионов России станет доступно проведение дорогостоящих операций на крупных сосудах сердца в "Елизаветинской больнице" по квотам в рамках обязательного медицинского страхования.

Ранее в Елизаветинской больнице пенсионерке через вену достали 16-сантиметровый катетер.

Фото: Елизаветинская больница