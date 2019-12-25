В Елизаветинской больнице пенсионерке через вену достали 16-сантиметровый катетер

Врачи смогли обойтись без открытой операции.

Уникальную операцию провели хирурги "Елизаветинской больницы". Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

В больницу привезли 63-летнюю женщину, у которой оторвался 16-сантиметровый фрагмент катетера. Через него ей вводили лекарства. Катетер переместился в правый желудочек, что могло привести к нарушению ритма сердца.

Врачи смогли обойтись без открытой операции. Они через двухмиллиметровый прокол на бедренной вене ввели специальный инструмент "эндоваскулярную ловушку", захватили катетер и вынули его. Женщину выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Центре Алмазова сделали уникальную операцию подростку из Ставропольского края.

Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница"