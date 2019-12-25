В Центре Алмазова сделали уникальную операцию подростку из Ставропольского края

Юноша перенес инфаркт миокарда.

В Центре имени В.А. Алмазова впервые провели уникальную операцию. 16-летнему подростку из Ставропольского края сделали супракоронарную миотомию с использованием минидоступа. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам лечащего врача Татьяны Макушкиной, у парня была выявлена врожденная патология, которая проявилась с увеличением мышечной массы сердца. Подросток перенес инфаркт миокарда, причиной которого стал миокардиальный мостик коронарной артерии.

Ранее хирурги Центра удалили мостики, сжимавшие нормально сформированные коронарные сосуды. После операции у пациента наблюдалось нормальное коронарное русло без сужения просвета во время сокращения сердца.

Далее мальчику нужно было сделать еще супракоронарную миотомию. Этот метод применяют лишь в нескольких ведущих медицинских центрах России. Специалисты Центра Алмазова сделали операцию через минидоступ. После хирургического вмешательства были проведены исследования, которые не выявили признаков компрессии артерий сердца.

В настоящий момент пациент продолжает лечение, у него отмечается хорошая динамика. В ближайшее время будут обсуждать вопрос о сроках его выписки.

Ранее мы писали, что медики в Ленобласти провели уникальную операцию по удалению опухоли с почки.

Фото: Piter.TV