Медики в Ленобласти провели уникальную операцию по удалению опухоли с почки

Патологические ткани нагрели до температур, при которых опухоль отмирает.

Специалисты-хирурги ЛОКД в первый раз провели сложнейшую операцию пациенту с опухолью почки, которая до этого момента была неоперабельной. Мужчине сделали микроволновую абляцию. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Сложная процедура проводилась следующим образом: в ткань опухоли была введена антенна через прокол, а затем ее клетки нагрели до полной гибели патологических элементов. Отметим, что операция потребовала серьезной подготовки, несмотря на то, что происходит все в течение нескольких минут.

Сейчас у пациента практически полностью отсутствуют прежние боли. Аналогичные процедуры возможно провести и больным с раком печени, злокачественными новообразованиями легких.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области