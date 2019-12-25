  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители поселка Котельский попросили губернатора Ленобласти привлечь больше медицинских работников
Сегодня, 14:30
85
lizapoluda

Жители поселка Котельский попросили губернатора Ленобласти привлечь больше медицинских работников

0 0

Недавно в городе открылась новая лаборатория, но кадров не хватает.

Во время поездки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Кингисеппский район, к руководителю обратились жители поселка Котельский. Граждане пожаловались, что в населенном пункте не хватает медиков. Об этом сообщил 47channel.

Отметим, что недавно в поселке появилась новая амбулатория. Глава региона заверил, что нужно немного подождать: правительство планирует привлечь молодых специалистов достойной зарплатой.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти начало работу региональное отделение Союза женщин РФ.

Фото:  Piter.TV

Теги: кингисеппский район, ленинградская область, медицина
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии