В Ленобласти начало работу областное отделение Союза женщин РФ

Участницы организации будут заниматься вопросами защиты семьи и материнства.

В четверг, 10 сентября, в здании ЗАКСа Ленинградской области состоялось первое собрание регионального отделения Союза женщин России. Об этом сообщил Online47.

В качестве председателя отделения выступила начальник отдела межрегионального и международного сотрудничества, а также взаимодействия с общественными организациями ЗАКСа Татьяна Толстова.

Кроме того, на встрече присутствовал Зампред парламента Ленинградской области Дмитрий Пуляевский, который отметил, что права женщин в данный момент являются приоритетным направлением политики и рассматриваются на федеральном уровне. Это, по словам парламентария, указывает на усиление статуса женщины в современном общественном устройстве.

Как отметила советник председателя Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин РФ" Галина Рокецкая, новый отдел займется вопросами защиты семьи и материнства, а также реализацией нацпроектов, экологическими и просветительскими инициативами.

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Фото: Online47