В Ломоносовском районе заработало "Школьное ТВ"

В программе дополнительного образования примут участие школьники от 11 до 17 лет.

В ЦДТ Ломоносовского района запущена новая общеразвивающая программа дополнительного образования "Школьное ТВ". Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Телевизионное мастерство ученики от 11 до 17 лет будут постигать на базе Лебяженского центра общего образования. Отметим, что программа разработана в рамках нацпроекта "Образование", а также федеральной программы "Успех каждого ребёнка".

В распоряжении школьников поступили современные ноутбуки, микрофоны, камера, графическая станция, профессиональное освещение и квадрокоптер.

Те, кто поступит на программу, будет обучаться основам монтажа, созданием небольших сюжетов и телевизионного контента.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области