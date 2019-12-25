В Ломоносовском районе заработало "Школьное ТВ"

В ЦДТ Ломоносовского района запущена новая общеразвивающая программа дополнительного образования "Школьное ТВ". Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Телевизионное мастерство ученики от 11 до 17 лет будут постигать на базе Лебяженского центра общего образования. Отметим, что программа разработана в рамках нацпроекта "Образование", а также федеральной программы "Успех каждого ребёнка".
В распоряжении школьников поступили современные ноутбуки, микрофоны, камера, графическая станция, профессиональное освещение и квадрокоптер.
Те, кто поступит на программу, будет обучаться основам монтажа, созданием небольших сюжетов и телевизионного контента.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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