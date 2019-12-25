Горячая линия для помощи учителям открылась в Ленобласти

педагоги смогут узнать, как обезопасить себя и школьников во время эпидемии.

В 47-ом регионе начала работу специальная горячая линия для помощи педагогам. Туда можно будет обратиться по вопросам новых условий работы школ в период эпидемии и для психологической консультации. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Звонки от учителей будут принимать по будням с 09:00 до 18:00. Как сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, работникам общеобразовательных учреждений необходимо получать своевременную информацию по ограничениям, действующим на данный момент.

Об организации безопасной и комфортной учебы учеников педагоги могут узнать по номеру телефона профильного комитета: + 7 (812) 539-50-90.

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