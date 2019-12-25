Молодежный коворкинг открылся в Волхове

На организацию было выделено почти 5 миллионов рублей.

Во вторник, 8 сентября, в Волхове прошло открытие молодежного коворкинг-центра "Параграф". На церемонии побывал зампред правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Об этом сообщил online47.

Организация базируется в Культурно-информационном центре имени А.С. Пушкина. На ее создание было выделено 4,9 миллионов рублей из областного бюджета.

Предполагается, что центр поможет раскрыть потенциал юным жителям Волховского района. На данный момент поддержка молодежи является ключевым направлением для 47-ого региона.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области