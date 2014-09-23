В Петербурге задержаны организаторы незаконных азартных игр в интернете

Проведены обыски в 15 квартирах и пяти офисах, допрошены свыше 40 человек.

Следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. По подозрению задержаны 37-летний мужчина и женщина 42 лет.

По информации СК РФ, фигуранты, используя интернет, организовали незаконное проведение азартных игр. За время функционирования ресурсов участниками группы был извлечен доход в особо крупном размере. Проведены обыски в 15 квартирах и пяти офисах, допрошены свыше 40 человек.

Задержанным предъявлено обвинение, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что самозапрет на азартные игры в России можно будет установить с сентября. Государство планирует контролировать исполнение срока ограничений.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу