Самозапрет на азартные игры в России можно будет установить с сентября

Государство будет контролировать исполнение срока ограничений, которые себе установит гражданин.

Граждане России с 1 сентября 2026 года смогут оформить для себя самозапрет, затрагивающий участие человека в азартных играх. Такое решение будет носить исключительно добровольный и осознанный характер. Заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по спорту, один из авторов законодательной инициативы Амир Хамитов из партии "Новые люди" в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" рассказал, что данная мера станет длч государства простым инструментом по защите населения от игровой зависимости.

Это важный социальный шаг. Государство впервые дает гражданам простой и законный инструмент защиты от игровой зависимости, не дожидаясь, пока проблема приведет к серьезным последствиям... самозапрет - это возможность вовремя нажать на стоп, осознанно ограничить себя и выйти из опасного сценария. Амир Хамитов, депутат ГД РФ

Подать заявление на отказ от участия в азартных играх можно будет через единый портал "Госуслуги". Такое решение от пользователя должно содержать срок действия (не менее одного года). Далее этого документ не может быть отозван в течение указанного времени. В результате букмекерские конторы, тотализаторы и прочие компании-организаторы азартных игр не смогут принять от такого россиянина ставки, выдавать ему обменные знаки игорного заведения, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, а также переводить денежные средства от лиц с самозапретом или направлять им рекламу.

Самозапрет на кредиты на "Госуслугах" установили 21 млн россиян.

Фото: pxhere.com