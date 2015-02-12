  1. Главная
В Петербурге обсудили методы борьбы с провалами асфальта
Сегодня, 10:52
В настоящее время выявлено свыше 400 случаев проведения работ в границах дорог без соответствующих разрешений.

Петербуржцы регулярно жалуются на провалы асфальта в городской комитет по благоустройству. Чаще всего нарушения появляются в местах проведения работ на подземных коммуникациях, рассказал председатель ведомства Сергей Петриченко. 

Состоялось заседание с представителями прокуратуры, Госавтоинспекции, ГАТИ и ресурсоснабжающими организациями. 

Основные проблемы, связанные с этим, очевидны: некачественное восстановление целостности дорожного покрытия после различных манипуляций под ним; образование деформаций, создающих угрозу безопасности для автомобилистов и пешеходов, неудовлетворительное состояние территории, крупногабаритный мусор и т. д., отсутствие возможности привлечения организации к устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств. 

Сергей Петриченко, председатель комблага Петербурга 

В настоящее время выявлено свыше 400 случаев проведения работ в границах дорог без соответствующих разрешений. За июнь направили более 20 обращений по фактам причинения ущерба в отношении объектов благоустройства на общую сумму в 8 млн рублей. 

Будем и дальше осуществлять строгий контроль за всем, что происходит на подведомственных территориях, во взаимодействии с правоохранителями и коллегами из профильных ведомств для обеспечения качественной и комфортной жизни горожан, добиваться оперативной ликвидации аварийных последствий на инженерных коммуникациях и иных объектах ресурсоснабжающими организациями. 

Сергей Петриченко, председатель комблага Петербурга 

Ранее на Piter.TV: эксплуатационную маркировку в течение 2 лет нанесут 30 МО Петербурга. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко  

