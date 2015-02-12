В Петербурге обсудили методы борьбы с провалами асфальта

В настоящее время выявлено свыше 400 случаев проведения работ в границах дорог без соответствующих разрешений.

Петербуржцы регулярно жалуются на провалы асфальта в городской комитет по благоустройству. Чаще всего нарушения появляются в местах проведения работ на подземных коммуникациях, рассказал председатель ведомства Сергей Петриченко.

Состоялось заседание с представителями прокуратуры, Госавтоинспекции, ГАТИ и ресурсоснабжающими организациями.

Основные проблемы, связанные с этим, очевидны: некачественное восстановление целостности дорожного покрытия после различных манипуляций под ним; образование деформаций, создающих угрозу безопасности для автомобилистов и пешеходов, неудовлетворительное состояние территории, крупногабаритный мусор и т. д., отсутствие возможности привлечения организации к устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств. Сергей Петриченко, председатель комблага Петербурга

В настоящее время выявлено свыше 400 случаев проведения работ в границах дорог без соответствующих разрешений. За июнь направили более 20 обращений по фактам причинения ущерба в отношении объектов благоустройства на общую сумму в 8 млн рублей.

Будем и дальше осуществлять строгий контроль за всем, что происходит на подведомственных территориях, во взаимодействии с правоохранителями и коллегами из профильных ведомств для обеспечения качественной и комфортной жизни горожан, добиваться оперативной ликвидации аварийных последствий на инженерных коммуникациях и иных объектах ресурсоснабжающими организациями. Сергей Петриченко, председатель комблага Петербурга

Фото: Telegram / Сергей Петриченко