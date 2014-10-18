На перекрестке Парашютной и Маршала Новикова провалился асфальт

Проезжую часть частично перекрывали, была вызвана аварийная бригада.

В Приморском районе Петербурга на пересечении Парашютной улицы и улицы Маршала Новикова провалился асфальт. Как сообщили очевидцы 1 декабря, на месте ямы образовывалась пробка на несколько километров.

Проезжую часть частично перекрывали, была вызвана аварийная бригада. Сведений о пострадавших нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали об аварии на проспекте Энгельса. На Светлановской площади образовывался провал грунта и асфальта, что привело к повреждениям системы водоснабжения и объектов дорожной инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ.

Фото: Telegram / Наш Приморский район