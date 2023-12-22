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В Петербурге разработали прототип воздушного шара для нового рекорда Фёдора Конюхова
Сегодня, 11:09
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В Петербурге разработали прототип воздушного шара для нового рекорда Фёдора Конюхова

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Новый летательный аппарат путешественник уже опробовал с помощью VR-технологий

Петербургские инженеры специально для известного путешественника Фёдора Конюхова разработали цифровой прототип воздушного шара. Инновационный летательный аппарат способен помочь в преодолении нового рекорда, ведь без посадки сможет летать несколько дней и подниматься на высоту до десяти километров.

Цифровая модель аэростата позволяет проверить, насколько Конюхову и его напарнику будет комфортно в полёте. Инициатива создать необычный воздушный шар с новым способом передвижения принадлежит студентам и сотрудникам Петербургского политехнического университета. 

"С помощью VR-технологий Фёдор Конюхов ознакомился с внутренним пространством гондолы, увидел её интерьер, проверил доступность расположенного оборудования, оценил эргономику кабины.
Путешественник дал комментарии по улучшению пространства"

пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета

Прототип воздушного шара технические специалисты разрабатывали несколько месяцев. Уже на реальном аппарате путешественник планирует отправиться покорять воздушную стихию весной.

Ранее сообщалось, что петербургский спортсмен Денис Вовк установил в Сочи мировой рекорд по буксировке самолета.

Фото: pxhere

Теги: знаменитые путешественники, новый рекорд, федор конюхов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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