В Петербурге разработали прототип воздушного шара для нового рекорда Фёдора Конюхова

Петербургские инженеры специально для известного путешественника Фёдора Конюхова разработали цифровой прототип воздушного шара. Инновационный летательный аппарат способен помочь в преодолении нового рекорда, ведь без посадки сможет летать несколько дней и подниматься на высоту до десяти километров.
Цифровая модель аэростата позволяет проверить, насколько Конюхову и его напарнику будет комфортно в полёте. Инициатива создать необычный воздушный шар с новым способом передвижения принадлежит студентам и сотрудникам Петербургского политехнического университета.
"С помощью VR-технологий Фёдор Конюхов ознакомился с внутренним пространством гондолы, увидел её интерьер, проверил доступность расположенного оборудования, оценил эргономику кабины.
Путешественник дал комментарии по улучшению пространства"
пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета
Прототип воздушного шара технические специалисты разрабатывали несколько месяцев. Уже на реальном аппарате путешественник планирует отправиться покорять воздушную стихию весной.
Ранее сообщалось, что петербургский спортсмен Денис Вовк установил в Сочи мировой рекорд по буксировке самолета.
Фото: pxhere
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